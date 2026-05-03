NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第17回「小谷落城」は、衝撃的な幕の閉じ方を迎える。それは、小谷城の本丸で脇差を取って切腹する浅井長政（中島歩）の首を市（宮粼あおい）が刎ねるというもの。 参考：『豊臣兄弟！』はただのサクセスストーリーではないこれまでにない“地獄のリアリティ” 信長（小栗旬）の草履や墨俣一夜城の真意など、これまでも史実の網の目を縫うようにして“もしかしたら”を描い