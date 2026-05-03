マンチェスター・シティからインテルに期限付き移籍中のスイス代表DFマヌエル・アカンジの完全移籍が迫っている。2日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。アカンジは昨夏にマンチェスター・Cからインテルへ買い取り義務オプション付きの期限付き移籍で加入。シーズンの最終盤を迎えるなか、ここまで公式戦43試合出場し、セリエA首位を走るインテルの守備陣を統率している。インテルがアカンジを獲得し