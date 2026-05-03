明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が2日から3日にかけて各地で開催された。前節終了時点で地域リーグラウンドEASTの2位につけるFC東京は2日、ホームに川崎フロンターレを迎えた。試合は前半終了間際の41分、佐藤恵允のボール奪取からFC東京がカウンターへ移ると、佐藤龍之介の放ったシュートのこぼれ球を佐藤恵允が押し込んで先手を取る。後半に入った57分には、ゴール前のルーズボールを野澤零温が押し込み