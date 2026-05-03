【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CLAN QUEENが、メジャー1st/トリプルA面シングルの収録曲「無花果」のライブ映像を、公式YouTubeにて公開した。 ■東京のド真ん中での初披露の模様、そして熱狂がこの中に この映像は3月7日に、東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて開催され、約4000人のオーディエンスを集めたフリーライブ『99』にて「無花果」が初披露された際の映像となってい