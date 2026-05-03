英ロンドンで開催中の2026年世界卓球選手権で「セクハラ問題」が発生した。女子団体戦出場のため会場入りしようとした台湾人選手がセキュリティーチェックの際に、警備員から「不適切な身体的接触」などを受けたとされる。国際卓球連盟（ITTF）は同件について「深い懸念」を示し、全面調査やセキュリティーチェックの見直しなどに着手したと表明した。同件は、台湾（チャイニーズタイペイ）女子チームの鄭佳奇コーチがSNSに投稿し