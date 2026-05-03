爆笑GWアワードのラインナップは番組20年目の特別ゲスト川口春奈が挑戦した墨汁風船ゲーム！ さらに、ちゃんみなによる寒中度胸試し！内村光良の華麗なバック宙や、中岡創一が体を張って挑んだ逆さ吊りチャレンジ、イモトアヤコが安室奈美恵の引退発表を受けて挑んだウイングウォーキング。手越祐也の名言やそして出川女子会による寝起きドッキリ。宮川探検隊では隊長の突然の尿意に音姫代わりに熱唱した山下隊員！さらにみや