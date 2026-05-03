ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平（４２）とタレントで俳優のＭＥＧＵＭＩ（４４）が３日、横浜市内で映画「名無し」（２２日公開）の舞台あいさつに出席した。今作は、第４回横浜国際映画祭のセンターピース作品として出品されることが決定し、これに先がけて先行上映が行われた。丸山は、初めて台本を読んだ印象を聞かれ「（原作と脚本を手がけた）佐藤二朗さんは、どういう脳みそされてるんだろうと思った」と笑わせ、ＭＥ