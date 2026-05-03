◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年5月3日神宮）DeNAのビシエドが今季初アーチを放った。5―0の8回無死一塁で代打で登場。ヤクルトの左腕・田口の直球を捉え、1号2ランを右翼ポール際に運んだ。ビシエドは「ストレートに対していいスイングができ、打った感触は凄く良かったです！最近はスイングは良かったですがうまく捉えることができていなかったので、いい結果になって良かったです！」と球団広報を通じてコメン