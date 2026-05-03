水飲み器のポコポコに夢中だったくろちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「泡見たくてサッ！と顔向けるの可愛い」「水分摂取量も増えて最高ですね」「ペロペロペロペロサッンﾝッッ⁈可愛いが過ぎる」などの声が多く寄せられていました。どうやら、くろちゃん、今回の投稿で多くの人の心を和ませたようですね。一石二鳥どころか一石三鳥…みたいです。 Threadsアカウント「@ayako.m527」で