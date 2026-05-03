猫が『孤独を感じているとき』に見せるサイン5つ 猫が寂しさや孤独を感じている時、行動や様子の変化として見られるサインがあります。普段との違いに気づくことが大切です。 1.過剰に鳴くようになる 以前よりも頻繁に鳴いたり、人の姿を追って鳴く様子が見られる場合は、かまってほしい気持ちが強まっている可能性があります。猫は本来、成猫になるとあまり鳴かない傾向がありますが、孤独感が強まると声で存在