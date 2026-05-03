デビュー2年目の新人グラビアアイドルの谷碧が、4月28日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)5月5・12日合併号の「グラビアン魂」に登場した。 【写真】春らしいワンピースから一転するなんて 春らしいワンピースで爽やかな雰囲気を醸し出したかと思えば、ランジェリー姿で大胆ポーズを決めるなど、清楚さと妖艶さを魅せている。自身のＸでは「明日発売の週刊SPA!に谷碧が初登場します みんなぜ