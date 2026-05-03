◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、２０位で出た都玲華（大東建託）は５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算８アンダーの１５位で大会を終えた。前半で１つ伸ばし、７メートルをねじ込んだ１４番から連続バーディーを奪うなど後半は３つ伸ばした。一方で６番、１７番など短いバーディーパットを決めきれず。「チ