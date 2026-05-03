柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩が、３日までに、パリ五輪でレスリング金メダリスト・藤波朱理のインスタグラムに登場。女子旅を満喫する姿が披露された。藤波は「少し前に大好きな２人とサウナに行ってきた思い出最高の旅でした」と記すと、旅行ショットを投稿。阿部に加え、体操女子で２０２１年東京五輪種目別床運動銅メダリストの村上茉愛さんとともに女子旅を満喫する様子を披露