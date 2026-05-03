MBSが初開催する都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（6月20日・21日、梅田・茶屋町エリア）の一環として「推し活マネー講座」の開催が決定した。【写真】豪華…『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演するグループごとのショット『池田泉州銀行 presents 推し活マネー講座 in 茶屋町』と題し、池田泉州銀行本店で6月20日に実施。推し活に欠かせない「遠征費」「グッズ費」など、ファンが日々直面する“お