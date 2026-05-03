トッテナムの指揮官ロベルト・デ・ゼルビは21歳FWマティス・テルへの期待を口にした。トッテナムは現在プレミアリーグで18位に沈んでおり、残留争いに巻き込まれている。17位のウェストハムとは2ポイント差、16位ノッティンガム・フォレストとは5ポイント差となっているが、先に今節を行ったウェストハムはブレントフォードに0-3で敗戦。トッテナムは今節アストン・ヴィラに勝利すれば、降格圏を脱出することができる。そんな一戦