アーセナルはプレミアリーグ第35節でフラムと対戦し、3-0の快勝。終盤の失速が懸念されていたが、リーグ2連勝を飾り、悲願のプレミア制覇へまた一歩近づいた。そんなこの試合で英『Sky Sports』が称賛したのは、この日2ゴールを決めたヴィクトル・ギェケレシュではなく、アーセナルのエースであるブカヨ・サカだ。今年に入って怪我が続いていたサカはフラム戦でスタメン復帰を果たすと、開始早々の9分に絶妙なクロスでギェケレシュ