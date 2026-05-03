鹿児島大の学生らが桜島の火山灰を生かしたアート作品などを紹介している冊子鹿児島大でアートと地域活性化の関わりを学ぶ学生らが、洗濯物や車を汚す“厄介者”と見られがちな桜島（鹿児島市）の火山灰を生かしたアート作品やグッズ、工芸品を冊子で紹介している。学内や桜島港の観光案内所などで配布しており「県内外に灰の魅力が伝われば」と話す。桜島は鹿児島の象徴だが、活発な火山活動で降灰は日常的。建物や地面に積も