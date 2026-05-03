◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（３日・神宮）ＤｅＮＡのビシエド内野手が今季１号となる右越え２ランを放った。５点をリードした８回無死一塁。ルイーズに代わって打席に立った。４番手・田口の７球目。１４１キロを右翼ポール際に運んだ。白い歯を見せダイヤモンドを一周。「ストレートに対して良いスイングができ、打った感触はすごくよかったです！最近はスイングは良かったですが上手く捉えることができてい