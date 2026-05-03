俳優キム・スヒョンのソウル聖水洞（ソンスドン）での目撃談が公開された。5月3日、YouTubeチャンネル「芸能裏統領イ・ジンホ」には、キム・スヒョンの近況を収めた動画が投稿された。【キス写真】キム・スヒョン、未成年と交際かこの日、イ・ジンホは知人が偶然キム・スヒョンを目撃したとして、「4〜5日前、知人が聖水洞を通りかかった際、偶然キム・スヒョンを見たそうだ」として、「キム・スヒョンのやつれて疲れ果てた顔がパ