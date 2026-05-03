俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17話が放送され、「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）「足利義昭の追放（室町幕府の滅亡）」（1573年・元亀4年）「一乗谷城の戦い」（1573年・天正元年）「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）が描かれた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目