◇「豊臣兄弟！」チーフ演出・渡邊良雄監督インタビュー俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17回「小谷落城」が放送され、俳優の中島歩（37）が好演してきた“義の戦国武将”浅井長政の最期が描かれた。前半のクライマックスとあり、オープニングのタイトルバック映像（タイトルの題字や出演者・スタッフのクレジット）と次回予告が両方ない異例かつ異色の演出。担当した