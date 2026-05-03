◇「豊臣兄弟！」チーフ演出・渡邊良雄監督インタビュー俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17回「小谷落城」が放送され、俳優の中島歩（37）が好演してきた“義の戦国武将”浅井長政の最期が描かれた。18年ぶりの大河凱旋を果たした市役の女優・宮崎あおい（40）が最愛の夫を介錯し、返り血を浴びる衝撃のラスト。“大河史上初”となる長政の最期の描写となった。同回を