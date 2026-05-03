トータルケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」から、ブランドアンバサダーを務めるJO1 河野純喜さんとのコラボキャンペーンが2026年4月28日（火）よりスタートします。対象商品を購入すると、ここでしか手に入らない限定ステッカーがもらえる嬉しい企画。スキンケアを見直したい方も、ファンの方も見逃せない注目キャンペーンです♡ 限定ステッカーがもらえる特別企画