◇NTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）“アイドルゴルファー”の菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が、新規大会の初代女王に輝いた。首位で出て66の通算18アンダーで回り2位に5打差の圧勝で、昨年同じ浜野GCで開催されたパナソニック・オープン以来のツアー通算4勝目を5打差の圧勝で飾った。「昨年は本当にどん底からの復活ということで、一打一打にしびれて