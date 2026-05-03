ヘビーメタルバンドLOUDNESSが3日、東京・Zepp Diver Cityで、45周年記念ツアー「LOUDNESS 45TH ANNIVERSARY TOUR2025−2026 Chapter3“LOUD CRAZY LOUD”」の初日となる東京公演を行った。会場が暗転すると赤いライトの中、ドラムの鈴木“あんぱん”政行（53）が登場。高崎晃（65）が続くと、Killerギターのアーミングがほえる。天をつくように右腕をつき上げ、アーミングでカウントをとると、「LOUDNESS」を披露。会場はシャッフ