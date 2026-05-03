言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、夜空に浮かぶ天体、私たちが営むかけがえのない日常、そして声を遠くまで届けるための便利な道具という、3つの言葉を選びました。宇宙のスケールから身近な生活シーンまで、連想を広げて共通する2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ど□□□□かつかく□□きヒント：太陽系に属する天体。衣