弱小球団に移籍で現実直面も…村上とともにかつての“暗い陰”はもう消え失せた。ホワイトソックスは2日（日本時間3日）、敵地でのパドレス戦に4-0で勝利し連勝を「5」に伸ばした。村上宗隆内野手はこの日、4打数無安打に終わったものの、依然として本塁打数はメジャートップを快走。その主砲の奮闘とともに、同僚のミゲル・バルガス内野手の“激変”ぶりが日本のファンの間で大きな注目を集めている。26歳のバルガスが置かれ