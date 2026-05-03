俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第17回「小谷落城」が、3日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】まさかの最期…”退場”した大物武将大河ドラマ第65作で描くのは戦国時代のただ中。天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を、弟・豊臣秀長の視点から描く。歴史に「もしも」はないとされながらも、「秀長が長生きしていれば豊臣政権は安泰だった」と語