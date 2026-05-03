車いすラグビーのジャパンパラ大会決勝前に行われたトークショーに登場した、俳優細田善彦さん＝3日、千葉ポートアリーナ3日に千葉ポートアリーナで行われた、車いすラグビーのジャパンパラ大会最終日で日本―米国の決勝前、車いすラグビーを題材としたTBS系のドラマ「GIFT」の出演者らが登場したトークショーが行われ、大会を盛り上げた。劇中で進行性の難病「シャルコー・マリー・トゥース病」を患う障害の重い選手を演じた