トランプ大統領「受け入れられるとは考えられない」【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イランの主要通信社・タスニム通信は２日、米国との戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は１４項目で、３０日以内の解決を求めていると報じた。米国のトランプ大統領は２日、自身のＳＮＳで「検討するが、受け入れられるとは考えられない」との認識を示した。同通信によると、イランの新提案は、米国から提示された２か月の