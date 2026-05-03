女優の原菜乃華（２２）の全力“推し活”姿が話題になっている。「いい日だ」と３日までに自身のインスタグラムを更新した原。人気アニメ「桜蘭高校ホスト部」のコラボレーションカフェで、グッズやドリンク、パネルなどを満喫するプライベートの姿を公開した。アップされた写真には、好きな作品に囲まれてテンションＭＡＸの原の姿が写っている。この投稿にファンからは「オタクしてるなのかちゃん最高にかわいい」「馨好き