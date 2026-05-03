◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（３日・神宮）ヤクルト・田口麗斗投手が二夜連続で手痛い本塁打を浴びた。０―５の８回に登板。先頭の林に投手強襲の内野安打を許すと、代打・ビシエドに甘く入った直球を右翼席に運ばれた。左腕はマウンド上でぼう然とするしかなかった。２日の同カードでも４―２の６回１死一、二塁の場面でヒュンメルに痛恨の逆転３ランを被弾し、小川の白星の権利を消していた。