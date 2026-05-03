新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で、エル・デスペラードとミスティコがＩＷＧＰジュニアタッグ王者のロビー・イーグルス（３６）、藤田晃生（２３）組への挑戦を表明した。デスペラード＆ミスティコは４日福岡大会で王者組とのタッグマッチを控えている。この日の大会では上村優也＆タイチと組んで、イーグルス＆藤田＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソンと８人タッグ戦で激突。デスペラードのアシストを受けたミステ