◆パ・リーグソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが今季２度目の完封負けを喫し、日本ハムとの開幕カード以来の同一カード３連勝を逃した。０―０の７回以降に登板した３投手が７失点と崩れた。小久保監督は「投げるときの差が激しい。それだと勝ちパターンは厳しい。勝ちパターンの何がすごいって、誤差が小さい。差があまりない。きょうはすごく分かりやすい感じでした」と苦言を呈した。５