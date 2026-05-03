◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（３日・神宮）先発したＤｅＮＡの石田裕太郎投手は６回６安打無失点の好投を見せ、今季２勝目の権利を持って降板した。この日最速１４９キロの直球とシンカーやスイーパーを駆使し本塁を踏ませなかった。初回から２死一、三塁のピンチを背負った。５球目のシンカーで内山を空振り三振に仕留めると、雄たけびをあげ捕手の山本とタッチを交わしベンチに戻った。計５点の援護をもら