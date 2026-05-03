【モデルプレス＝2026/05/03】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）のトークライブが浜松で開催され、俳優の松下洸平と迫田孝也が登場した。【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物◆松下洸平、嵐・松本潤が撮影現場に訪問で緊張今回のイベントには、徳川家康役・松下と石川数正役・迫田が登壇。松下は、「今回の徳川家康は、石