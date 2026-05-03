お笑いタレントの千原ジュニア（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。2日に東京ドームで行われたプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）に判定勝ちした“世紀の一戦”で奮闘する芸人のショットを公開した。ジュニアは「素晴らしい日をありがとう！」と短くつづり、リング内で真剣な表情のお笑いトリオ「ロバート」山本博のショットを投稿。山本は試合でインスペ