お笑いタレント・有吉弘行（51）が3日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、母が亡くなったことを報告した。有吉は「私事なんですけど、母が亡くなってしまいましてね」と切り出す。「急な話ではないんですけど、3カ月ぐらい前からちょっとお医者さんから言われてまして。覚悟もあった上でしたから。83歳ということで」と説明。「親父のお葬式は忙しかったので参加できなかったんですけ