この記事をまとめると ■軽自動車は規格制約のなかで各メーカーが個性豊かなモデルを生み出してきた ■独自のレイアウトや機構で現在も高い評価を受けているものも多い ■現在は自社開発をやめたメーカーの独特モデルを紹介 軽自動車に宿った“メーカーの意地” ボディサイズと排気量に制限がある軽自動車は、その制限がある反面、税金などの維持費の面で優遇されていることはご存じのとおりで、近年では普通車に勝るとも劣らな