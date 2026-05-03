【キャンベラ＝黒木健太朗】高市首相は３日夜、ベトナムに続く第２の訪問国となるオーストラリアに到着した。４日に首都キャンベラでアンソニー・アルバニージー首相と会談し、レアアース（希土類）などを武器に経済的威圧を強める中国を念頭に、経済安全保障分野での共同宣言を発出して、連携を強化する方向で調整している。日本の首相が豪州を訪問するのは、２０２２年１０月の岸田文雄元首相以来で、３年半ぶりとなる。４