女優の森七菜の撮影中のオフショットが反響を呼んでいる。スタッフによるインスタグラムが３日までに更新され、「Ｔｈｅｆａｓｈｉｏｎｐｏｓｔオフショット『ＨＡＶＥＡＰＵＦＦＹＳＵＭＭＥＲ』 ｖｏｌ.３」と書き出し、森がライトベージュの長袖アウターにミニボトムスを合わせた姿でポーズを決めるオフショットを複数アップ。すらりと伸びた美脚も披露した。この投稿には「真剣に撮影に向き合ってる表情、