東京ドームで生観戦したクロフォード氏ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世紀の一戦を生観戦した超大物の服装に、ファンの視線が集中した。熱狂に包まれた東京ドーム。井上が中谷を下した世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチのほか、井上の弟・拓真もWBC世界バンタム級タイトルマッチ