◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節鹿島１―１（４―２）町田（３日・メルカリスタジアム）町田は敵地で鹿島にＰＫ戦で敗れた。前半はスコアレスで推移したが、後半５分に右のＣＫからの流れからＦＷレオセアラに先制点を献上。３分後に同点に追いついたが、黒田剛監督は「ＡＣＬもそうだったが、一瞬、一本をなかなか見逃してくれないのがこのレベル。集中力を最後まで研ぎ澄ませて、自分のやるべき仕事、または相手へ