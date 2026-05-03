お笑いタレントの東野幸治が、今田耕司の「還暦祝い」として同世代の芸人仲間が集まった写真を公開した。なつかしのコンビの姿にファンは「貴重」「泣きそう」と盛り上がった。 【写真】なつかしの芸人の姿に「これ貴重やで!w」」 東野は4月30日に更新したインスタグラムで「今田耕司さん還暦祝いの会130R、リットン調査団、木村祐一、月亭方正揃いました2枚目の写真は2次会での写真です」と投稿した。主役の今田は前列