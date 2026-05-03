１日、天津博物館「張伯苓生誕１５０年記念特別展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月3日】中国天津市の天津博物館で1日、著名な愛国教育家、張伯苓（ちょう・はくれい）の生誕150年を記念する特別展が始まった。張伯苓は、南開大学など南開系列の学校を創設した人物として知られる。特別展では歴史的写真160点や展示品130余点（組）を通じて、家と国を一つとする張伯苓の志や教育で国を救う理