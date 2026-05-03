13人組グループ・SEVENTEENのファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』を記念し、東京・大阪で『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』を開催する。【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE』では、今回のファンミーティングを盛り上げる、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』OFFICIAL MERCHANDISEを