フジテレビ系「指原千夏」が２日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏がＭＣを務めた。個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。若槻はデビュー当時を振り返り「嘘ついた人生だったんで。親に。内緒で色々やってたから…」と述懐した。「最初は父親にバレないように（芸名の）千夏にしたんで。本当に親がダメっていう人だったから。スカウトされた日も高１で、絶対に学校に行かなきゃ行けない期間だったんです