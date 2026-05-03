【レークウッド（米ニュージャージー州）＝平沢祐】巨人や米大リーグのヤンキースで活躍した松井秀喜さんが２日、ニュージャージー州レークウッドで開いた子ども向けの野球教室後に取材に応じ、巨人の後輩にあたるブルージェイズ・岡本の活躍ぶりを「素晴らしい。この１か月ちょっとでこれだけの結果を残している」と喜んだ。同じくメジャー１年目で本塁打を量産しているホワイトソックス・村上については、「（日米の）投手の