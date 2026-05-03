現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、滋賀県長浜市の「小谷城」だ。浅井長政の“最期の地”となった城は、今どうなっているのか？【写真多数】苔むした石垣、赤く染まった池、秀吉の“強行突破”ルートも…道中を写真で一気に見る（全38枚）浅井長政が自刃を遂げた“難攻不落の城”「小谷城」の遺構をたどる写真＝今泉慎一◆◆◆あまりに広大な“広義”の小谷城信長に反旗を翻した「