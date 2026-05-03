昨年9月に発表された世界初のAI（人工知能）女優ティリー・ノーウッドがハリウッドに大きな衝撃を与えるなか、米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは1日、AIを使用して作られた俳優は受賞の対象外とする新たな規則を発表した。99回目となる2027年から適用される新たなルールでは、演技部門において対象となるには「本人の同意のもと人間が実際に演じる」ことが必要で、生身の人間のみ受賞対象であることが明文化された